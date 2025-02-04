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بعد إصابة 6 إسرائيليين.. حماس تعلق على عملية حاجز "تياسير"

09:51 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

جنود إسرائليين

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على العملية التي استهدفت حاجز تياسير العسكري، قائلة إنها، تأتي في إطار الرد على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

وفي بيان صادر عنها، شددت الحركة على أن استمرار الاحتلال في شن هجماته على مدن ومخيمات الضفة، لا سيما في جنين وطولكرم وطوباس، لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته. وأكدت أن "جرائم الاحتلال وعدوانه لن يمر دون عقاب".

يأتي هذا البيان في وقت تصاعدت فيه التوترات في الضفة الغربية، وسط عمليات عسكرية إسرائيلية موسعة ومواجهات متكررة مع الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، وقعت عملية إطلاق نار عند حاجز تياسير العسكري، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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