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الاحتلال يجبر 20 عائلة على النزوح من بلدة طمون بالضفة

09:49 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت بلدية طمون، إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر نحو 20 عائلة تحت تهديد السلاح على النزوح القسري من مواقع عدة في البلدة الواقعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 13 فلسطينيا، كما جرفت أكثر من 3 كيلومترات من شوارع البلدة وفصلت الأحياء عن بعضها لمنع تواصل السكان خلال الساعات الماضية.

وأفادت بأن الاحتلال يمنع دخول الصحفيين ووصول الإمدادات الطبية والغذائية للبلدة.

وأشارت إلى أن الاحتلال عزل البلدة وأغلق مداخلها بالسواتر وحول عددا كبيرا من منازل البلدة ومخيمها لثكنات.

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