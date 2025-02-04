على غرار سياسات ترامب.. رئيس الإكوادور يفرض رسوما جمركية على الواردات المكسيكية

كيتو- (أ ب)

أعلن رئيس الإكوادور المحافظ، دانيال نوبوا، يوم الاثنين، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية، في خطوة تعكس الإجراءات التجارية التي أعلنها، ثم علقها لاحقا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المكسيك.

وقال نوبوا إن فرض رسوم جمركية بنسبة 27% على السلع المكسيكية يهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي. ومع ذلك، قد يكون هذا القرار أيضا محاولة لكسب ود واشنطن، خاصة بعد إعلان إدارة ترامب يوم السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك.

وفي الوقت الذي أعلن فيه ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الاثنين تعليق الرسوم الجمركية مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، فإن ترامب يواصل الضغط على المكسيك لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل عبر الحدود.

يُذكر أن نوبوا، الذي أوقف حملته الانتخابية لحضور حفل تنصيب ترامب الشهر الماضي في واشنطن، وصف فوز ترامب بأنه انتصار لأمريكا اللاتينية.

يأتي إعلان الإكوادور في ظل نزاع دبلوماسي حاد ومستقل مع المكسيك، حيث قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع كيتو العام الماضي بعد أن اقتحمت الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس.

وقوبلت خطوة الإكوادور بإدانات واسعة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، في حين بررت كيتو تصرفها بأن جلاس مطلوب بتهم تتعلق بالاحتيال وليس لأسباب سياسية، متهمة المكسيك بمنحه اللجوء السياسي داخل مقرها الدبلوماسي بشكل غير قانوني.