مقتل المنفذ و8 إصابات.. ماذا حدث في إطلاق النار بحاجز تياسيير بالضفة الغربية؟

وكالات

أعلنت القناة "14" العبرية، ارتفاع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار التي استهدفت الجيش الإسرائيلي عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية إلى 8 بينهم إصابتان بحالة حرجة ومقتل المنفذ، بحسب روسيا اليوم.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية في وقت سابق بوقوع 6 إصابات جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد المصابين إلى 8، بينهم حالتان حرجتان، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم استهداف موقع عسكري في منطقة تياسير التابعة للواء منشيه "جنين" بإطلاق نار من قبل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة عدد من الأفراد، مؤكدا أن أن الجنود ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المهاجم.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الحادث وقع في منطقة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف، حيث ينفذ عمليات عسكرية متكررة.

ووصل المنفذ الحاجز العسكري قرب تياسير وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتم رصد مروحية إسرائيلية في المنطقة، تم استخدامها لنقل المصابين لتلقي العلاج.

تعد منطقة الأغوار الشمالية، وخاصة محافظة طوباس، من المناطق التي تشهد توترا أمنيا متكررا، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية بشكل دوري، بينما تشهد مواجهات متقطعة مع الفلسطينيين.

يأتي هذا الحادث في إطار التصعيد الأمني المستمر في مناطق الضفة الغربية، مما يسلط الضوء على الأوضاع المتوترة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في المنطقة.