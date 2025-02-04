6 إصابات في إطلاق نار قرب حاجز تياسير شمالي الضفة الغربية

وكالات

أعلنت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص في عملية إطلاق للنار قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ورد بلاغ عن وقوع إطلاق للنار في منطقة تياسير التابعة للواء منشيه "جنين"، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات دون تحديد العدد.

وتم رصد مروحية إسرائيلية في المنطقة، جاءت لنقل الإصابات.