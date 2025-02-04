إعلان

6 إصابات في إطلاق نار قرب حاجز تياسير شمالي الضفة الغربية

08:05 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص في عملية إطلاق للنار قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ورد بلاغ عن وقوع إطلاق للنار في منطقة تياسير التابعة للواء منشيه "جنين"، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات دون تحديد العدد.

وتم رصد مروحية إسرائيلية في المنطقة، جاءت لنقل الإصابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الضفة الغربية إطلاق نار إطلاق نار قرب حاجز تياسير حاجز تياسير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بقوة 6.2 درجة.. هزة أرضية بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا

إعلان

إعلان