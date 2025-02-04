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بعد مرور 5 أيام على تحطمها.. انتشال جزء من جسم طائرة الركاب في واشنطن

07:51 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

تحطم طائرة ركاب ارشيفية

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وكالات

انتُشل جزء من جسم طائرة الركاب من نهر بوتوماك في واشنطن، بعد 5 أيام على تحطمها من جراء حادث تصادم مع مروحية عسكرية أسفر عن مقتل 67 شخصا.

واستخدمت سفينة رافعة ضخمة وسفينة ثانية أصغر حجما، حبالا لرفع جزء من جسم الطائرة من المياه ووضعته بعناية على بارجة، وفقا لسكاي نيوز.

وانطلقت، الإثنين، عمليات انتشال الطائرة والمروحية اللتين تحطمتا في نهر بوتوماك، بالتوازي مع عمليات انتشال الضحايا.

وبحسب أحدث تقرير صدر الأحد، انتُشلت 55 جثة وتم تحديد هوياتها.

وأعربت السلطات المحلية عن ثقتها في أنها "ستتمكن من انتشال جميع الضحايا"، وقالت: "سنبقى هنا ونواصل البحث حتى نعثر على الجميع".

وأضافت: "نتوقع العثور على جثث أخرى عند انتشال" حطام الطائرة والمروحية.

وعزا الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، الكارثة ونقص العاملين في مجال مراقبة الحركة الجوية إلى سياسات التوظيف على أساس التنوع في عهد سلفيه جو بايدن وباراك أوباما، من دون تقديم أدلة.

وذكرت الصحافة الأمريكية أن الموظفين في برج المراقبة في مطار رونالد ريجان الدولي في واشنطن لم يكونوا عند مستواهم "الطبيعي" لدى وقوع الاصطدام.

ويأمل محققو وكالة سلامة النقل الأمريكية المستقلة بإصدار تقرير أولي خلال 30 يوما، وقد يستغرق التحقيق الكامل عاما.

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