خلال زياته إلى واشنطن.. نتنياهو يريد ضمانات من ترامب بشأن "إيران وحماس"

وكالات

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واشنطن، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة لزعيم أجنبي يلتقيه بعد تنصيبه في 20 يناير الماضي.

وفيما أعلن ترامب مساء أمس، ألا ضمانات على صمود اتفاق الهدنة في غزة، كشفت مصادر مقربة من نتنياهو أيضا أنه لا يوجد يقين بشأن مدى إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على المضي قدما بتلك الهدنة، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.

وأفادت تلك المصادر، أن نتنياهو سيوضح للرئيس الأمريكي أن التعامل مع إيران أهم من المرحلة الثانية من مفاوضات غزة.

أما في ما يتعلق بطهران، فأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه "لم يعد هناك حديث عن مهاجمة إيران.

بالتزامن، أشارت معلومات إلى أن الزائر الإسرائيلي يود اقناع ترامب بالعودة إلى الحرب في غزة، بعد استعادة الأسرى، وهو ما يتعارض مع خطط البيت الأبيض للمنطقة، وفقا للعربية.

في حين كشف مسؤول إسرائيلي آخر، أن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات من ترامب بألا يكون لحماس دور مستقبلا في قطاع غزة، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست

وأضاف أن نتنياهو يحاول الحصول على ضمانات من ترامب بأنه يستطيع أن يظهر للائتلاف الإسرائيلي الحاكم بأن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من غزة الجديدة.

فيما رأى ياكي ديان، القنصل العام الإسرائيلي السابق في لوس أنجليس، الذي اطلع على استعدادات الحكومة لاجتماعات البيت الأبيض، أن الزعيمين متفقان بشكل عام على ضرورة إبعاد حماس عن غزة، لكنهما مختلفان حول الجدول الزمني.

هذا ومن المقرر أن يتطرق الجانبان إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطينين المدمر.

وكان ترامب أكد أمس، أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ففي ردّ على سؤال بشأن إمكانية بحث ضم أراض من الضفة خلال لقائه نتنياهو، أشار ترامب إلى أن إسرائيل بلد صغير وأن ذلك يجب أن يتغير.

أتى ذلك، فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون قرية سوسيا في الضفة، مساء الاثنين.

كما رشقوا عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات.