في رسالة إلى أمريكا.. 5 وزراء عرب يُعارضون خطط تهجير الفلسطينيين من غزة

وكالات

بعث 5 وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، مثلما اقترح الرئيس دونالد ترامب في أواخر يناير بحسب العربية.

وأُرسلت الرسالة الاثنين، ووقعها وزراء خارجية: "السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن"، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

كان موقع "أكسيوس" أول من أورد الخبر، إذ قال إن وزراء الخارجية التقوا في القاهرة في مطلع الأسبوع.

وطرح ترامب لأول مرة اقتراح استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة في 25 يناير.

وعندما سُئل عما إذا كان يقترح ذلك كحل طويل الأمد أو قصير الأمد، قال الرئيس "يمكن أن يكون أيا منهما".

وأثارت تعليقات الرئيس الأمريكي المخاوف الفلسطينية القديمة من تهجيرهم من منازلهم للأبد، ووصفها منتقدون بأنها اقتراح للتطهير العرقي، إذ عارض الأردن ومصر ودول عربية أخرى الاقتراح.

وجاء في الرسالة: "يجب أن تتم إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم، سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها".

وأضافت: "ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار حيث يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي".

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 47 ألف فلسطينيا، وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تنفيها إسرائيل.

واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر 2023، عندما شن مسلحون من حركة حماس هجوما على إسرائيل، تفيد إحصاءاتها بأنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.