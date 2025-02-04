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رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد على واشنطن في حال فرض الرسوم الجمركية

03:36 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

رئيسة المفوضية الأوروبية

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وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل صارم على الولايات المتحدة في حال فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقالت فون دير لاين: "إذا فرضت الرسوم الجمركية علينا بشكل غير عادل، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل صارم"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 1 فبراير فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين. وهدد بفرض الرسوم على السلع من الاتحاد الأوروبي، متهما أوروبا بـ "استغلال" الولايات المتحدة.

وحسب تقرير، فإن فريق ترامب يدرس فرض الرسوم بنسبة 10% على جميع الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

وتقول المصادر إنه لا يوجد توافق بشأن هذه المسألة داخل الإدارة الأمريكية.

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