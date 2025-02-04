وزير خارجية أمريكا: الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات إضافية ضد الصين

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات إضافية ضد الصين.

وقال روبيو عندما سئل عما إذا كان ينبغي لبكين أن تتوقع المزيد من واشنطن بعد الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على السلع الصينية: "نعم، بالطبع".

وأضاف: "كتوضيح الاتهام أن الصين تواصل الغش والسرقة"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعربت الصين عن استيائها الشديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.

ووقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين.

وقد بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا 25%، وعلى السلع المستوردة من الصين 10%.