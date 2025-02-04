وزير خارجية أمريكا: الولايات المتحدة يجب أن تشدد الضغط على إيران لمنعها من امتلاك النووي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة يجب أن تشدد الضغط على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "علينا أن نمارس مزيدا من الضغط على إيران حتى توقف أعمالها الحالية، وتهدف تلك الأعمال في نهاية المطاف إلى تطوير السلاح النووي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن إدارته ستسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

بدوره، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح لقناة "إن بي سي نيوز" في منتصف يناير الماضي سعي إيران إلى تطوير هذا السلاح.