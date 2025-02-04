إعلان

وزير خارجية أمريكا: الولايات المتحدة يجب أن تشدد الضغط على إيران لمنعها من امتلاك النووي

03:21 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة يجب أن تشدد الضغط على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "علينا أن نمارس مزيدا من الضغط على إيران حتى توقف أعمالها الحالية، وتهدف تلك الأعمال في نهاية المطاف إلى تطوير السلاح النووي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن إدارته ستسعى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

بدوره، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح لقناة "إن بي سي نيوز" في منتصف يناير الماضي سعي إيران إلى تطوير هذا السلاح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة أمريكا إيران السلاح النووي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين.. 3 طلاب يقاضون جامعة كولومبيا بعد إيقافهم عن الدراسة

إعلان

إعلان