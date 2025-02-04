بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: تشكيل لجنة استشارية لحل الأزمة الليبية

وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها وصلت للمراحل النهائية من عملية فحص المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية، في خطوة تعكس تحركات جديدة لدفع مسار الحوار السياسي في البلاد.

وأعربت البعثة، في بيان رسمي، عن تقديرها لمشاركة كافة الأطراف والمنظمات والمؤسسات المدنية والاجتماعية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية ستكون معنية بإصدار التوصيات خلال فترة زمنية محددة، دون أن تمتلك صلاحيات تنفيذية مثل إصدار قرارات أو تعيينات.

كما شددت على ضرورة الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة، محذرة من تداول أخبار غير دقيقة قد تؤثر على مسار العملية السياسية، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تعيين المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيته، التي تسلمت مهامها رسميا خلفا للمبعوث المستقيل عبدالله باثيلي، وسط تطلعات إلى أن تسهم جهودها في إعادة الزخم للعملية السياسية المتعثرة في ليبيا.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن اللجنة الاستشارية قد يكون مؤشرا على اقتراب جولات حوار جديدة، في ظل الحاجة إلى توافقات تضمن إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد.