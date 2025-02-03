قطر: نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو إرسال وفده التفاوضي للدوحة

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء اليوم الإثنين إن بلاده "تأمل أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة".

وأضاف الأنصاري: "كان يفترض وصول وفد إسرائيلي للدوحة الإثنين لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما أفهمه أن نتنياهو يريد لقاء ترامب أولا وإجراء مناقشات قبل إرسال وفد التفاوض".

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية: "لا يمكننا أن نتحمل فشل هذه الصفقة، فهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الفوضى في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح ماجد الأنصاري: "نعتمد على الرئيس ترامب وإدارته لإرسال رسالة واضحة بدعم التفاوض والمرحلة الثانية، وتوجيه رسالة بدعم هذه العملية طوال مسار إحلال السلام".