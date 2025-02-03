فرض الرسوم الجمركية.. هل ترامب والأمريكيون مستعدون للعواقب؟

القاهرة- مصراوي

اتخذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات تنفيذية لفرض أو تهديد رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين. تفي هذه التحركات ببعض وعود حملته الانتخابية، لكنها أدت أيضًا إلى اضطراب أسواق الأسهم وسلاسل التوريد، مما تسبب في توتر العلاقات مع جيران البلاد في أمريكا الشمالية وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

على عكس حملته الانتخابية في 2024، حيث وصف ترامب أجندته الاقتصادية بأنها مضمونة لخفض تكلفة المعيشة للأمريكيين، يعترف الرئيس الجمهوري الآن بما توقعه العديد من الاقتصاديين منذ فترة طويلة، أن الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات في الأسواق.

تؤثر هذه التحركات على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة. في البداية، أعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية لفرض رسوم بنسبة 10٪ على جميع الواردات من الصين و25٪ على الواردات من المكسيك وكندا. كما سيتم فرض ضرائب على الطاقة المستوردة من كندا، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، بنسبة 10٪. والبلدان المستهدفة هي أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

كان من المقرر أن تدخل الرسوم المفروضة على كندا والصين حيز التنفيذ الثلاثاء. لكن ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أعلنا يوم الإثنين أنهما سيحبطان حربًا تجارية لمدة شهر للسماح بإجراء مفاوضات. وقالت المكسيك إنها ستنشر 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني على الحدود الأمريكية المكسيكية.

تصل تعريفات ترامب إلى السوق الأمريكية، مما يؤثر على عدة منتجات، مثل الزيت والأخشاب من كندا، والبلاستيك والمنسوجات ورقائق الكمبيوتر من الصين. كما يمكن أن تزيد الرسوم الجمركية على المكسيك من تكلفة المنتجات مثل الملابس والمشروبات الكحولية وقطع غيار السيارات المنتجة هناك. ولم يتضمن أمر ترامب أي آلية لمنح استثناءات للمستوردين الأمريكيين.

وتأكيدًا على الآثار المحتملة، توفر كندا أكثر من 4.3 مليون برميل من النفط يوميًا للولايات المتحدة. تميل الولايات المتحدة إلى استهلاك حوالي 20 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكانت تنتج محليًا حوالي 13.2 مليون برميل يوميًا.

يقول ترامب إن هذه الرسوم تتعلق بالهجرة والمخدرات، مما يقلل من أهمية الاقتصاد. تحدث الرئيس كثيرًا كمرشح - ولعقود قبل دخوله السياسة - عن العجز التجاري الأمريكي، وانتقد الصفقات التجارية الدولية وتحسر على تدفق وظائف التصنيع من الولايات المتحدة إلى دول أخرى.

لكنه صاغ أفعاله الأخيرة على أنها نفوذ في قضايا الهجرة والمخدرات. ويلقي ترامب باللوم على الشركاء التجاريين الأمريكيين الثلاثة في عدم بذل ما يكفي لوقف تدفق الفنتانيل إلى الأسواق الأمريكية، ويلقي باللوم على المكسيك، وبدرجة أقل، كندا في تدفق المهاجرين عبر حدود الولايات المتحدة.

وتضمن أمر ترامب وعدًا بتصعيد الرسوم الجمركية إذا رد الشركاء التجاريون الأمريكيون بأنفسهم. هذا التهديد لم يمنع الرد السريع.

لا يدفع المستهلكون النهائيون الرسوم الجمركية مباشرة. عادة ما تكون أي شركة - سواء كانت مصدرًا أجنبيًا أو مستوردًا مقره الولايات المتحدة - هي التي تنقل البضائع عبر الحدود. ولكن هذا يضيف إلى التكلفة الإجمالية لإيصال البضائع إلى محطة البيع بالتجزئة النهائية، ومن المؤكد أن كل لاعب في هذه العملية سيزيد أسعاره عند مواجهة رسوم حدودية جديدة.

يحسب جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة الضرائب والاستشارات EY، في حديثه لوكالة أسوشيتد برس، أن التعريفات الجمركية ستزيد معدل التضخم، الذي بلغ 2.9٪ سنويًا في ديسمبر، بمقدار 0.4 نقطة مئوية هذا العام. ويتوقع داكو أن ينخفض نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي بلغ 2.8٪ العام الماضي، إلى 1.5٪ هذا العام، ثم إلى 2.1٪ في عام 2026.

كما يقدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تعريفات ترامب ستكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 1000 إلى 1200 دولار من قوتها الشرائية السنوية، وذلك بناءً على افتراض أن التعريفات ستشمل المكسيك.

وتصل التأثيرات حتى إلى المنتجات التي تحمل علامة "مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية"، حيث لا يعني هذا التصنيف دائمًا أن جميع مكوناتها محلية. ففي بعض الأحيان، يشير فقط إلى أن المنتج قد تم تجميعه أو معالجته جزئيًا داخل منشأة أمريكية، بينما تتضمن مواده الخام أو أجزاؤه مكونات مستوردة.

بحسب جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة الضرائب والاستشارات EY، في حديثه لوكالة أسوشيتد برس، أن التعريفات الجمركية ستزيد معدل التضخم، الذي بلغ 2.9٪ سنويًا في ديسمبر، بمقدار 0.4 نقطة مئوية هذا العام. ويتوقع داكو أن ينخفض نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي بلغ 2.8٪ العام الماضي، إلى 1.5٪ هذا العام، ثم إلى 2.1٪ في عام 2026.

كما يقدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تعريفات ترامب ستكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 1000 إلى 1200 دولار من قوتها الشرائية السنوية، وذلك بناءً على افتراض أن التعريفات ستشمل المكسيك.

وتصل التأثيرات حتى إلى المنتجات التي تحمل علامة "مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية"، حيث لا يعني هذا التصنيف دائمًا أن جميع مكوناتها محلية. ففي بعض الأحيان، يشير فقط إلى أن المنتج قد تم تجميعه أو معالجته جزئيًا داخل منشأة أمريكية، بينما تتضمن مواده الخام أو أجزاؤه مكونات مستوردة.

ويدافع قادة الأعمال عمومًا عن ضرائب أقل وتنظيم حكومي مخفَّف، لكنهم يقدّرون قبل كل شيء الاستقرار والقدرة على التنبؤ، حيث يسعون إلى تقليل المتغيرات غير المعروفة لضمان توقع أكثر دقة لإيراداتهم ونفقاتهم.

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تقلبًا في ساعات التداول المبكرة يوم الاثنين، بينما كانت الشركات في جميع أنحاء البلاد تستعد لفترة صعبة وسط سياسات ترامب التجارية.

خلال حملته الانتخابية، قدّم ترامب وعودًا اقتصادية جريئة، مؤكدًا أنه سيخفض أسعار البقالة "على الفور" – بل صرّح أحيانًا بأنه سيحقق ذلك "في اليوم الأول" من توليه المنصب. كما وعد بخفض فواتير المرافق إلى النصف خلال عام واحد، والتعامل مع أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف الإيجار بسرعة، بالإضافة إلى تعزيز بناء المنازل الجديدة.

لطالما انتقد ترامب إدارة بايدن ووصفها بالفشل بسبب التضخم، كما استغل إحباط الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة لحشد الدعم. وفي مقابلة مع برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة فوكس نيوز، أكّد نائب الرئيس جي دي فانس أن ترامب سيوفّر للعمال الأمريكيين "المزيد من الأجور"، في محاولة لتعزيز رسالته الاقتصادية.

لكن الآن، يبدو أن ترامب يتراجع عن هذه الوعود، معترفًا بأن خططه قد لا تكون خالية من العواقب، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأحد: "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا). لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسيكون كل ذلك يستحق الثمن الذي يجب دفعه".