هدنة غزة وفرض الرسوم.. أبرز تصريحات ترامب بشأن الملفات الشائكة بالعالم

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، وتحدث عن بعض الملفات الشائكة المرتبطة بالصين وبنما وكندا والمكسيك بالإضافة إلى ملف الحرب في غزة.

وفيما يخص ملف غزة، صرح ترامب أنه لا توجد أي "ضمانات" على صمود الهدنة في قطاع غزة، مضيفا: "لا أعرف إذا كان السلام سيستمر في قطاع غزة".

وبشأن أوكرانيا، أوضح ترامب أنه يريد التفاوض مع كييف على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.

وأضاف: "حققنا تقدما كبيرا بين روسيا وأوكرانيا وسنوقف هذه الحرب السخيفة.. وسنعمل على حل الصراعات".

كما تحدث الرئيس الأمريكي عن بنما بالقول إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق جيد معها، مبرزا "لست سعيدا بوضع قناة بنما لكنهم وافقوا على بعض التغييرات وستكون لدي اتصالات معهم نهاية الأسبوع".

وفيما يخص المكسيك، قال: "المكسيك ستنشر آلاف الجنود على حدودها مع الولايات المتحدة لوقف الهجرة غير الشرعية، نعمل مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود".

وتابع: "أجريت اتصالا جيدا مع رئيس الوزراء الكندي، لن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة"، مشددا على أن "كندا ستكون الولاية 51".

كما تحدث ترامب عن المحادثات مع الصين قائلا إنها ستجري "على الأرجح خلال الساعات الـ24 المقبلة"، وذلك قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها حيز التنفيذ.

واعتبارا من الثلاثاء، ستُضاف رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة إلى تلك التي كانت مفروضة في السابق، على كل السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.

كما وقع الرئيس دونالد، أمرا تنفيذيا يوجه وزارتي الخزانة والتجارة لإنشاء صندوق ثروة سيادي، وقال إنه قد يشتري تيك توك.

وجرى وقف تطبيق تيك توك، الذي له نحو 170 مليون مستخدم أميركي، لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي نفذ في 19 يناير.