وزير الخارجية يلتقي أردوغان في تركيا

القاهرة- مصراوي

يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح الثلاثاء، إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أنقرة بكل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته هاكان فيدان، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.