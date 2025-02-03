مبعوث ترامب يناقض حديثه: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة صامد ومستمر

وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد ومستمر حتى الآن.

وأضاف ويتكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بالعمل على إطلاق سراح الأسرى، والجميع ملتزمون بذلك كما أننا نواصل تنفيذ الاتفاق.

ويأتي حديث ويتكوف، بعد تصريحات ترامب التي قال فيها إنه لا يوجد ضمانات لديه بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، حسبما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار ترامب إلى أن إسرائيل قطعة أرض صغيرة وما أنجزه مذهل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ 19 يناير الماضي لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا، وسلمت الحركة بموجبه 4 دفعات لأسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، المكون من 3 مراحل، على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيايًا من غزة في مقابل إطلاق سراح نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا.