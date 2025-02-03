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ترامب: إسرائيل قطعة أرض صغيرة

09:10 م الإثنين 03 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إسرائيل قطعة أرض صغيرة وما أنجزه مذهل.

وأكد ترامب أنه لا ضمانات لديه بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، حسبما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب غدًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأوضح نتنياهو أن محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب ستتناول عدة قضايا، أبرزها الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، وإطلاق سراح جميع الأسرى إضافة إلى التحديات المتعلقة بإيران.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ 19 يناير الماضي لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا، وسلمت الحركة بموجبه 4 دفعات لأسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، المكون من 3 مراحل، على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيايًا من غزة في مقابل إطلاق سراح نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا.

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