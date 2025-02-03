ترامب: سنفرض رسوما مرتفعة على الدول التي ترفض إبرام صفقات معنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية سئمت من التعرض للسرقة والاحتيال من باقي الدول.

وتابع ترامب خلال حديثه من البيت الأبيض اليوم الإثنين: "سنفرض رسوما جمركية باهظة على كثير من الدول إذا لم تبرم صفقات معنا". مشيرا: "الأوروبيون يريدون الآن إنجاز صفقات معنا".

وأكد ترامب، على أن كثير من الدول التي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء لا تعاملها بإنصاف

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا ضمانات لديه بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، حسبما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "نريد من أوكرانيا تزويدنا بمعادن نادرة"، مضيفًا "سنوقف الحرب السخيفة بين روسيا وأوكرانيا".