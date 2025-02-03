ترامب: سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "نريد من أوكرانيا تزويدنا بمعادن نادرة"، مضيفًا "سنوقف الحرب السخيفة بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقتٍ سابق، قال ترامب، إن واشنطن تجري محادثات جادة مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنًا أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد هدد ترامب، خلال تصريحات له الأسبوع الماضي، بفرض مستويات عالية من العقوبات على روسيا ورسوم جمركية على وارداتها إذا لم تتوصل موسكو إلى تسوية بشأن حرب أوكرانيا.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوج، أول أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لديها خطة للضغط على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع.

وبخصوص المساعدات الأمريكية، أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، تعليق برامج المساعدات الأمريكية الخارجية، بما في ذلك تلك الممنوحة لأوكرانيا، باستثناء المساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.