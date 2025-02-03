منتقد المظاهرات الداعمة لفلسطين.. ميرتس يدعو إلى تبني موقف أكثر حزمًا ضد معاداة السامية

برلين (د ب أ)

دعا مرشح المعارضة الألمانية لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، إلى تبني موقف أكثر حزمًا ضد العنف ومعاداة السامية.

ويتزعم ميرتس حاليًا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما يتزعم ميرتس أيضًا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.

ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة كمرشح مشترك للاتحاد المسيحي على منصب المستشار منافسًا للمستشار أولاف شولتس، ويعتبر ميرتس المرشح الأوفر حظًا للفوز بهذا المنصب وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وخلال المؤتمر الاتحادي للحزب المسيحي، قال ميرتس في برلين اليوم الإثنين إن هناك كراهية غير مسبوقة ضد إسرائيل والحياة اليهودية في ألمانيا منذ هجوم الـ 7 من أكتوبر 2023.

وأضاف: "هناك معاداة للسامية تُشعرنا جميعًا بالخزي العميق، واتسم تصدينا لها بالتردد الزائد عن الحد".

وفي هذا السياق، انتقد ميرتس المظاهرات الكبيرة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجًا على التصويت المشترك للاتحاد المسيحي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان يوم الأربعاء الماضي على مبادرة للحد من الهجرة غير النظامية.

وتساءل: "أين هي انتفاضة الشرفاء الذين كان بعضهم يتجولون هنا أمس في برلين وفي مدن أخرى في ألمانيا؟ أين هي انتفاضة الشرفاء عندما تُرفع أعلام فلسطين وتُحرق أعلام إسرائيل في ألمانيا؟"

وأضاف ميرتس: "أقول لأولئك الذين كانوا يجوبون الشوارع بالأمس: لقد أخطأتم في التوقيت وأخطأتم في الموضوع. كان ينبغي عليكم أن تخرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة في ألمانيا في وقت مختلف تمامًا".

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في برلين مساء أمس الأحد ضد أي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وأفادت الشرطة بأن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 160 ألف شخص، بينما قدّر المنظمون العدد بنحو 250 ألف مشارك. وجاءت المظاهرة تحت شعار "تمرد الشرفاء - نحن جدار الحماية".