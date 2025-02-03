الرئيس الألماني يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

الرياض (د ب أ)

في مستهل جولته بالشرق الأوسط، التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين. واستقبل بن سلمان الضيف الألماني في الرياض بمراسم تكريم عسكرية في البداية، قبل أن يتوجه الطرفان لإجراء محادثات خاصة.

ومن المنتظر أن تتمحور المحادثات حول مستقبل سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وكذلك الوضع في قطاع غزة الفلسطيني بعد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس. كما من المنتظر أن تتناول المحادثات أيضًا دور الحكومة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب في المنطقة، من وجهة النظر الألمانية، فضلًا عن نفوذ إيران في المنطقة.

ويذكر أن كلًا من ألمانيا والسعودية تؤكدان دعمهما لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تعمل الدولتان أيضًا من أجل استقرار سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد من جانب تحالف معارضة تقوده هيئة تحرير الشام، والتي تم تعيين قائدها أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا.

وكان الشرع في زيارة للسعودية أمس الأحد وتم استقباله من جانب ولي العهد محمد بن سلمان.

وتجدر الإشارة إلى أن شتاينماير هو أول رئيس ألماني يزور المملكة العربية السعودية. وكان من المقرر أن تتم الزيارة في نوفمبر الماضي، إلا أن شتاينماير أرجأها في اللحظات الأخيرة بسبب الظروف السياسية غير الواضحة في برلين بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد والذي يقوده المستشار أولاف شولتس.

ومن السعودية، يعتزم الرئيس الألماني السفر إلى الأردن غدًا الثلاثاء، حيث من المقرر أن يزور أفراد الجيش الألماني في قاعدة "الأزرق" الجوية، ومن المقرر أن يجتمع شتاينماير مع ملك الأردن عبد الله الثاني .

وفي ختام جولته، يخطط شتاينماير لمناقشة الوضع في سوريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء.

وفقدت ألمانيا هيبتها بشكل كبير في الوطن العربي بسبب دعمها الراسخ لإسرائيل في أعقاب حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ويشار إلى أن شتاينماير والمستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية انالينا بيربوك زاروا إسرائيل عقب الحرب.