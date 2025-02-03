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بعد أنباء غلقها.. ترامب يصدر قرارا جديدًا بشأن الوكالة الأمريكية للتنمية

07:41 م الإثنين 03 فبراير 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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وكالات

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يجرون مناقشات بشأن دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية من أجل تقليص حجم القوى العاملة في الوكالة بشكل كبير لأغراض الكفاءة.

وتابع المسؤول، إن إدارة ترامب تعتزم إرسال إخطار إلى الكونجرس قريبًا بشأن خطط ترامب لتجديد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف المسؤول، أن ترامب عهد إلى إيلون ماسك بالإشراف على المشروع.

وأوضح المسؤول: "هناك مناقشات حول دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية لتقليل حجم القوى العاملة بشكل كبير لأغراض الكفاءة ولضمان أن يتماشى إنفاقها مع أجندة الرئيس".

وقال المسؤول عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الذي أصبح مستشارًا مقربًا لترامب: "عهد الرئيس ترامب إلى إيلون بالإشراف على كفاءة هذه الوكالة".

ونقلت شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية، عن "مصادر" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو مديرا مؤقتا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، فيما اعتبرته أحدث خطوة في جهود الإدارة لنقل USAID تحت إشراف وزارة الخارجية.

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