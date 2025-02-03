نواف سلام: أي حديث عن فرض أسماء وزارية عليه لتشكيل الحكومة عارٍ من الصحة

وكالات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابًا وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ووفق المعايير التي سبق وأن أعلنها.

وشدد سلام على أن أي حديث عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عارٍ من الصحة"، موضحًا أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز ائتلاف ينسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.

كما أشار إلى أن الحديث عن خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضًا غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، قال نواف سلام إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مع وضع معايير لذلك، موضحًا أنه ليس هو من يضع العقبات أمام تشكيل الحكومة وأن تأخير ذلك ليس منه.

ويتزايد الحديث حول أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية خلال يومين أو ثلاثة كحد أقصى.