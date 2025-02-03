ملك الأردن لرئيس وزراء كندا: يجب أن يكون اتفاق غزة دائمًا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن الملك عبدالله الثاني بن الحسين أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة لتمكين الجهود الدولية لإيصال المساعدات للقطاع.

وقالت الوكالة، إن الملك عبدالله حذر خلال الاتصال من التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات في القدس.

وتلقى ملك الأردن، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الكندي، تناولا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين بجانب المستجدات في المنطقة.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي هجومه على الضفة الغربية، وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2161 اعتداء في الضفة خلال شهر يناير الماضي، في تصعيد خطير يستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.