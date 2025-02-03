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نتنياهو قد يستبعد رئيس الشاباك من فريق المفاوضات

07:12 م الإثنين 03 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر في استبعاد رئيس الشاباك رونين بار من فريق التفاوض الإسرائيلي في صفقة التبادل.

وكان رئيس الشاباك ضمن فريق التفاوض الإسرائيلي الذي شارك في مفاوضات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يناير الماضي.

وفي سياق إمكانية تغيير فريق التفاوض الإسرائيلي، قالت القناة الإسرائيلية ذاتها، أول أمس السبت، إن نتنياهو يدرس تعيين الوزير رون دريمر رئيسًا لفريق المفاوضات ليتولى قيادة الاتصالات في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بدلًا من رئيس الموساد ديفيد برنياع.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن مسؤولون مطلعون حذروا من أن تغيير رئيس طاقم المفاوضات قد يفشل إكمال المرحلة الأولى من الصفقة وأن المفاوضات سيتم تسييسها.

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