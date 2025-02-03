أردوغان: إسرائيل تقوم باستفزازات لعرقلة اتفاق غزة

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون دائمًا، مؤكدًا أن تركيا ستستمر في دعم غزة والقضية الفلسطينية.

وأضاف أردوغان، أن إسرائيل تقوم باستفزازات من أجل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأحد في مؤتمر صحفي عقد مع نظيره القطري في الدوحة، أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة أولوية بالنسبة لتركيا، مشددًا على ضرورة إنهاء العقبات الإسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف أن الاشتباكات والنزاعات ستتواصل ما لم تحل مسألة فلسطين عبر حل الدولتين، مطالبًا الجميع بالوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.