أنت خجول جدا.. أردوغان يمازح لاعب كرة القدم مسعود أوزيل

وكالات

مازح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعب كرة القدم السابق مسعود أوزيل، الذي حضر افتتاح مجمع رجب طيب أردوغان التعليمي، بسبب سلوكه الخجول أثناء قص الشريط.

وألقى الرئيس أردوغان كلمة في حفل افتتاح مجمع رجب طيب أردوغان التعليمي ثم قص شريط الافتتاح.

وحضر الافتتاح وزير التعليم والعديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بجانب نجم المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل.

أوزيل، المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية وأردوغان، وخلال قص الشريط التفت إليه أردوغان قائلاً: ”يا بني، أنت أيضًا خجول جدًا“.

يذكر أن أوزيل، الذي لعب لأندية مثل شالكه، وريال مدريد وأرسنال في الماضي وكان أحد أهم نجوم كرة القدم الأوروبية، أنهى مسيرته في تركيا.

تعرّض اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الألماني وكان أهم لاعبي المنتخب الألماني، إلى سيل من الانتقادات في ألمانيا، بعدما التقط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو 2018، قبل وقت قصير من مونديال روسيا.

ومع تنديده بما وصفها بالهجمات "العنصرية"، أعلن أوزيل اعتزاله دوليا بعد مونديال 2018.