بسبب ترامب.. أونتاريو الكندية تلغي عقدها مع "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك

وكالات

أعلنت ولاية أونتاريو الكندية حظر تعاقد الشركات الأمريكية مع الحكومة وتتخلى عن اتفاق بشأن الاتصالات عبر "ستارلينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المؤيد الأساسي للرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول في أونتاريو الكندية دوج فورد، اليوم الإثنين، إنه ألغى عقدًا إقليميًا بقيمة 100 مليون دولار لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المناطق الريفية مع شركة ستارلينك.

وأضاف فورد في بيان أصدرته حملة إعادة انتخابه لحزب المحافظين التقدمي: "لن تتعامل أونتاريو مع أشخاص عازمين على تدمير اقتصادنا"، موضحًا أنه منع جميع الشركات الأمريكية من التقدم بعطاءات على عقود حكومة أونتاريو، حتى يتم رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على الواردات الكندية بنسبة 25%، حسب صحيفة "جلوب آند ميل".

وقال إن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها ستخسر الآن عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الجديدة. "لا يتحمل اللوم إلا الرئيس ترامب".