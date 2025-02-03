وسائل إعلام فلسطينية: مصر وتركيا وقطر يوافقون على استضافة بعض الأسرى المبعدين

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن مصر وتركيا وقطر وافقوا علي استضافة بعض الأسرى الفلسطينيين المبعدين من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد خروجهم ضمن صفقة التبادل القائمة بين حماس وإسرائيل.

ونقلت شبكة قدس الفلسطينية عن مصادر لها، قولها إن مصر وافقت على استضافة أسرى حركة فتح المبعدين، بالإضافة للموافقة الأولية على استضافة عدد من أسرى حركة حمـاس.

⁠ووفقا لشبكة قدس الفلسطينية، فإن تركيا هي الأخرى وافقت على استضافة 15 أسيراً من المبعدين، على أن يصلوا الأراضي التركية غداً.

وحسب الشبكة الفلسطينية، فقد استعدت قطر لاستقبال عدد من الأسرى المبعدين أيضًا، فيما رفضت تونس وفقا للمصادر التي تحدثت لشبكة قدس استقبال أي أسير من المبعدين في الصفقة.

عاجل | مصادر لـ "شبكة قدس":



•⁠ ⁠تركيا توافق على استضافة 15 أسيراً من المبعدين، على أن يصلوا الأراضي التركية غداً.



•⁠ ⁠⁠مصر وافقت على استضافة أسرى حركة فتح المبعدين، بالإضافة للموافقة الأولية على استضافة عدد من أسرى حركة حـــماس.



•⁠ ⁠⁠قطر استعدت لاستقبال عدد من… — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 3, 2025

وأشارت الشبكة الفلسطينية، إلى أن هناك موافقة مبدئية من الجزائر وأندونيسيا وماليزيا على استقبال مجموعة من الأسرى المبعدين.