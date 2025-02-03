قسد تتهم "فصائل موالية لتركيا" بالوقوف وراء حوادث التفجير في منبج

(وكالات)

اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الاثنين، فصائل موالية لتركيا بالوقوف وراء سلسلة التفجيرات التي وقعت مؤخراً في مدينة منبج شمالي سوريا.

وأشارت قسد إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد ميداني يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وإثارة الفوضى في ظل الأوضاع الأمنية الهشة.

وأضافت قسد أن هذه التفجيرات تُعد جزءًا من محاولات مستمرة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة لتقويض جهود الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها، معربة عن رفضها لهذا النوع من الهجمات التي تستهدف المدنيين وتعرّض حياتهم للخطر.

وشهدت مدينة منبج، انفجار في وقت سابق اليوم أدى لمقتل 20 شخصا وإصابة العشرات وهو التفجير الذي سبقه هجوم آخر السبت الماضي والذي أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وتعد مدينة منبج من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات قسد حتى الآن وتدور الاشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية السورية وقسد للسيطرة على المنطقة.

من جانبها أدانت الرئاسة السورية، الهجوم على منبج في بيان، قائلة إن عملية التفجير لن تمر دون حساب.