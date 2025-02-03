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أمريكا والمكسيك تتوصلان لاتفاق بتعليق الرسوم الجمركية: هل ينهي الحرب التجارية؟

06:11 م الإثنين 03 فبراير 2025

المكسيك وأمريكا

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القاهرة- مصراوي

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لاتفاق يتضمن تعليق الرسوم الجمركية لمدة شهر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة ودية للغاية مع رئيسة المكسيك واتفقا على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد.

ومن جانبها أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الإثنين، إن بلادها تجنبت الرسوم الجمركية الأمريكية "في الوقت الحالي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب.

وقالت شينباوم، في منشور على موقع "إكس"، إنها تحدثت إلى الرئيس الأمريكي صباح الإثنين، وتوصلا إلى اتفاق يؤجل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع السلع المكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة شهر على الأقل.

وتابعت رئيسة المكسيك: "في المقابل وافقت المكسيك على تعزيز حدودها الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر نحو 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني من أجل مكافحة الهجرة وتهريب المخدرات غير المشروعة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الرئيس ترامب أن الرسوم الجمركية الثقيلة على البضائع من المكسيك وكندا والصين ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما أثار شبح حرب تجارية تخريبية يمكن أن تضر باقتصادات الدول الثلاث وترفع التكاليف بشكل كبير على المستهلكين الأمريكيين.

ووقع ترامب أوامر تنفيذية تفرض رسومًا بنسبة 25٪ على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، بمعدل 10٪ على منتجات الطاقة الكندية. كانت التعريفات ستنتهك اتفاقية التجارة الحرة لعام 2020 التي وقعها ترامب نفسه واحتفل بها باعتبارها "اتفاقية التجارة الأكثر عدلاً وتوازناً وفائدة التي وقعناها على الإطلاق لتصبح قانونًا".

كما فرض ترامب ضريبة بنسبة 10٪ على جميع الواردات من الصين.

قال ترامب إن الرسوم الجمركية ضرورية لأن الدول الثلاث لم تفعل ما يكفي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات إلى الولايات المتحدة. وأصر البيت الأبيض على أن التعريفات ستظل سارية "حتى يتم تخفيف الأزمة". قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه "لا شيء" سيمنعه من فرض الرسوم الجمركية.

وبعد وقت قصير من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم السبت، أعلن قادة المكسيك وكندا أنهما سيردان بفرض ضرائب انتقامية على البضائع الأمريكية. وقالت الصين أيضا إنها ستتخذ الإجراءات المضادة المقابلة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.

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