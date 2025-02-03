خوفا من اعتقاله.. ما الدول التي تجنبت طائرة نتنياهو المرور فوقها؟

وكالات

تجنبت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء رحلتها إلى الولايات المتحدة أجواءً جوية لبعض الدول، تخوفا من قرار الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض اتخذت مسارًا استثنائيًا لتجنب العبور فوق بعض الدول الممتثلة لقرار الاعتقال الصادر بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأطلقت الصحيفة على الرحلة اسم "لاهاي الالتفافية" وتساءلت عما إذا كان زعيم حزب الليكود يشعر بالخوف من احتمال اعتقاله، مشيرة إلى أن أجهزة تعقب طائرة "صهيون" التي كان على متنها، وصلت واشنطن بعد 14 ساعة، وعبرت فوق المحيط الأطلسي متجنبة المرور فوق بعض العواصم.

وكان من المفترض أن تقلع الرحلة غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، وتمرّ فوق اليونان أو تركيا، فتحلق فوق دول أوروبية مثل إيطاليا أو سويسرا أو فرنسا أو ألمانيا، ثم تعبر المحيط الأطلسي، وتدخل بعد ذلك إلى المجال الجوي الكندي، لتستمر جنوبًا باتجاه شرق الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصولها واشنطن.

غير أن نتنياهو اتخذ مسارًا مغايرًا، إذ عبرت الطائرة فوق اليونان ومن هناك فوق روما في اتجاه تورينو وليون إلى المحيط الأطلسي، وهو ما أثار سخرية الصحيفة العبرية.



ويمنع نتنياهو بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة من لاهاي، من دخول أكثر من 120 دولة، منها 39 دولة أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة لإسرائيل مثل قبرص واليونان.

أما في أفريقيا، فهناك 30 دولة موقعة على الاتفاقية، بما في ذلك دول مهمة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا. وفي الأمريكتين، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، بما في ذلك قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك.

وفي وقت سابق، اضطر وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، إلى إلغاء رحلته إلى بروكسل بعد تحذيرات أمنية ملموسة وبناءً على تعليمات من مسؤولين أمنيين.

ويزور نتنياهو واشنطن اليوم لبحث المرحلة الثانية من المفاوضات مع حماس، حيث سيلتقي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، على أن يلتقي غدًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.