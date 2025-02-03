المكسيك: سننشر 10 آلاف جندي على الحدود مع أمريكا لمنع تهريب المخدرات



وكالات

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إن فرق مكسيكية وأمريكية بدأت اليوم العمل على قضايا الأمن والأعمال، موضحة أن مكسيكو سيتي ستنشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني على الحدود فورًا لمنع تهريب المخدرات للولايات المتحدة.

وأوضحت شينباوم، أن الولايات المتحدة وافقت على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك ومعظم السلع من كندا، وبنسبة 10% على الواردات الصينية.

وأشار ترامب إلى أن القرار يهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين وكذلك مخدر الفنتانيل عبر حدود الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، الثلاثاء المقبل.

ومن جانبهم، قالت كندا والمكسيك إنهما ستردان على الرسوم الجمركية الأمريكية بإجراءات خاصة بهما.