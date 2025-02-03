فيديو.. استقبال حافل لطبيب عراقي عالج مصابي غزة 7 أشهر فور وصوله لندن

(وكالات)

بعد انتهاء رحلته في قطاع غزة، عاد الطبيب البريطاني من أصل عراقي، محمد الطاهر، إلى مكان إقامته في العاصمة البريطانية لندن.

واستقبل أهل الطبيب نجلهم في مطار هيثرو البريطاني، الذي أظهر فرحة كبيرة بالاجتماع بعائلته من جديدة بنزوله على قدم والدته لتقبيلها.

كما عانق الطبيب، والده وأخاه بمشاهد تحمل معان كثيرة.

مشاهد حصرية للحظة وصول الطبيب البريطاني العراقي البطل محمد الطاهر إلى مطار هيثرو في لندن، قادمًا من غزة بعد سبعة أشهر من العمل الإنساني في مستشفيات القطاع.

رغم المخاطر التي هددت حياته، أصرّ على البقاء ومواصلة أداء واجبه الإنساني، ورفض المغادرة حتى إعلان وقف إطلاق النار.… pic.twitter.com/YDxlIxuBq2 — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) February 1, 2025

واستقبل المئات من مؤيدي القضية الفلسطينية ومحبي الطبيب من أصل عراقي، مع أفراد عائلته، في مشهد حافل بالترحيب داخل المطار، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية تأكيدًا على دعمهم لمواقفه الإنسانية.

وقد اشتهر الطبيب بعدما وصل إلى قطاع غزة في وقت مبكر من الحرب، حيث تخصص في علاج الجرحى والمصابين الذين عانوا من تداعيات الهجوم العسكري الواسع الذي شنته قوات الاحتلال على القطاع.

وطوال أكثر من 470 يومًا من العدوان، قام الطبيب بتقديم خدماته الطبية في ظل ظروف قاسية، ليصبح رمزًا للإنسانية في وجه ممارسات الإبادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون.