حماس تبلغ الوسطاء جاهزيتها لبدء جولة المفاوضات الثانية

وكالات

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء (أ ف ب) عن مصدرين في حركة حماس قولهما، إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها جاهزة لبدء جولة المفاوضات الثانية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال قيادي في الحركة، فضل عدم الكشف عن هويته، إنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم الإثنين، موضحًا أن حماس أبلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عقدت مع الوسطاء المصريين الأسبوع الماضي في القاهرة بأنها جاهزة لبدء جولة المفاوضات للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح مصدر آخر في الحركة، أنهم منتظرون من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، ووفد حماس جاهز وملتزم بتطبيق بنود الاتفاق.

وأشار القيادي إلى أن جولة المفاوضات للمرحلة الثانية ستركز على قضايا وقف إطلاق النار الدائم، وعدم العودة للحرب والانسحاب العسكري بما في ذلك من محور فيلادلفيا، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددًا على أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفصائل المقاومة الأخرى لديها عدد من كبار الضباط والجنود الأسرى.

وتابع أن بنود الاتفاق تتضمن مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتي تشمل المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، 200 ألف خيمة مجهزة، 60 ألف كرفان، مواد لترميم المشافي ومحطات المياه، تشغيل المخابز، إدخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، المكون من 3 مراحل، على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيايًا من غزة في مقابل إطلاق سراح نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا.