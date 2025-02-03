مظاهرات في غزة دعمًا لموقف مصر الرافض للتهجير (فيديو)

مظاهرات في غزة دعمًا لموقف مصر الرافض للتهجير

وكالات

خرج عدد من مواطني قطاع غزة، للشوارع في تظاهرات دعمًا وإسنادًا للموقف المصري الرافض لتهجير سكان القطاع الذي دعا له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بموقف مصر الرافض لتهجير سكان القطاع من أرضهم، مثمنين جهود القيادة السياسية والشعب المصري الرافض لمخطط التهجير، خلال مسيرات جماهيرية بالسيارات في وسط القطاع.

اهل غزة يخرجون للشوارع دعما واسناداً للموقف المصري الرافض للتهحير



شعب واعي وعظيم جداً ، هذا وقت التلاحم pic.twitter.com/yZUdNQ7PFN — MO (@Abu_Salah9) February 3, 2025

وفيما سبق استقبل الفلسطينيون في قطاع غزة، الجرافات المصرية، التي دخلت إلى القطاع، بحالة من الفرحة والبهجة الواسعة ترحيبا بالمعدات المصرية.

ودخلت الجرافات المصرية، إلى قطاع غزة، من أجل إثارة الركام جراء القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، من خلال الوسطاء، دخلت الجرافات المصرية إلى القطاع من أجل إزالة آثار الدمار.