ترامب يكشف عن خطته لإعمار غزة والثمن التنازل عن حق العودة

(وكالات)

قدم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خطة شاملة بشأن قطاع غزة تهدف إلى إعادة إعمار المنطقة من خلال تطوير مشاريع سكنية وتجارية ضخمة.

وتتضمن الخطة بناء أبراج سكنية شاهقة تصل إلى 50 طابقًا، حيث ستُخصص لتوفير مساكن للعائلات الفلسطينية المتضررة من الحرب. وستُمنح هذه العائلات المنازل مقابل مبلغ رمزي لمدة 25 عامًا، على أن تصبح الملكية الخاصة بهم بعد انقضاء هذه الفترة، ولكن بشرط أساسي وهو التنازل عن حق العودة إلى الأراضي التي نزحوا منها في عام 1948.

كما تتضمن الخطة اقتراحات لتحفيز العمل في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة. ولضمان استدامة المشروع، سيتم تركيز الجهود على إعادة الإعمار، مع تحسين البنية التحتية للنقل وتعزيز الحركة التجارية والسياحية عبر شبكة من الأنفاق التي تمتلكها حركة حماس، والتي ستُحول إلى خطوط مترو تربط غزة بمصر والسعودية والأردن والضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك، تشمل الخطة إقامة منتجعات وفنادق سياحية على ساحل غزة لتعزيز قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات في المنطقة.

ويناقش ويتكوف حاليًا استعداد القطاع الخاص الإسرائيلي لإنشاء شراكات مع الأطراف الفلسطينية والعربية لدعم المشروع، الذي يُتوقع أن يستغرق ما بين 10 إلى 15 عامًا لإعادة الإعمار، مع 5 سنوات إضافية لإزالة الأنقاض التي خلفتها الحرب.