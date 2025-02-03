"لن يمر دون حساب".. الرئاسة السورية تصدر بيانًا بشأن تفجير منبج

(وكالات)

علقت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، في بيان على واقعة الانفجار في مدينة منبج، قائلة إن الحكومة لن تتوانى عن ملاحقة المتورطين في التفجير الذي وقع في مدينة منبج.

وأكدت الرئاسة أن "هذا الهجوم الإجرامي لن يمر دون محاسبة صارمة، وأن العقوبات ستطال المسؤولين عن هذه الجريمة".

وذكر بيان الرئاسة، أن السلطات السورية تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

وأسفر حادث التفجير الذي وقع في مدينة منبج، في وقت سابق اليوم، عن مقتل نحو 22 شخصا وإصابة العشرات، في حادث هو الثاني من نوعه في منبج في أقل من أسبوع.