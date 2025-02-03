سموتريتش: يجب عدم منح أي أمل للعرب في إقامة دولة فلسطينية



وكالات



قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية أو للعرب بإقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل.



وأضاف "الوضع على الأرض يوضح ضرورة مواصلة الحملة العسكرية حتى تدمير حركة حماس بالكامل، ونحن مصممون على ذلك. فلا يمكننا تجاهل المشاهد الصعبة في غزة واستعراض حماس حكمها وسيطرتها".



ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تثق في أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل على تعزيز أمن إسرائيل.