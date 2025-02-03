إعلان

سموتريتش: يجب عدم منح أي أمل للعرب في إقامة دولة فلسطينية

04:52 م الإثنين 03 فبراير 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية أو للعرب بإقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل.


وأضاف "الوضع على الأرض يوضح ضرورة مواصلة الحملة العسكرية حتى تدمير حركة حماس بالكامل، ونحن مصممون على ذلك. فلا يمكننا تجاهل المشاهد الصعبة في غزة واستعراض حماس حكمها وسيطرتها".


ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تثق في أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل على تعزيز أمن إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش إسرائيل حركة حماس دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لن يمر دون حساب".. الرئاسة السورية تصدر بيانًا بشأن تفجير منبج

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل