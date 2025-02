حريقان وتصادم.. 3 حوادث طيران تهز أمريكا خلال 10 أيام: ماذا حدث؟

القاهرة- مصراوي:

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من حوادث الطائرات المميتة أثارت القلق حول سلامة النقل الجوي، والتي كان من آخرها وقوع حادثة في طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" والتي اشتعلت فيها النيران أثناء استعدادها للإقلاع من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن باتجاه نيويورك، ما تطلب إخلائها بشكل عاجل.

وحسب إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الرحلة رقم 1382 واجهت مشكلة في المحرك دفعت الطاقم إلى إلغاء عملية الإقلاع فورًا، أمس الأحد، إذ أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تشتعل على جناح الطائرة، فيما شوهد الركاب أثناء خروجهم بسلام باستخدام السلالم ومنزلق الطوارئ، بحسب إدارة الإطفاء في هيوستن.

واضطر الركاب إلى استخدام السلالم والزلاجة الطارئة للنزول من الطائرة، وفقًا لإدارة الإطفاء في هيوستن، يظهر الفيديو مجموعة من الطيارين يقفون على المدرج، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وحسب السلطات، فإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة المكون من 104 مسافرين و5 أفراد من الطاقم، إذ أوضحت إدارة الإطفاء أن الحريق لم يتطلب عمليات إطفاء إضافية، حيث تمت السيطرة على الموقف سريعًا.

وتجري إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في الطائرة، وهي من طراز إيرباص، وسط تصاعد المخاوف بشأن إجراءات السلامة في شركات الطيران الأمريكية.

تلك الحادثة لم تكن الأولى، ففي يوم الجمعة الماضي، اصطدمت طائرة إسعاف صغيرة بعدد من المباني شمال شرقي فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما أسفر عن اشتعال نيران في مبان ومركبات، ومقتل وإصابة أشخاص كانوا في المنطقة.

I watched five different videos of the Philadelphia plane crash and NOBODY was speaking English in them.. pic.twitter.com/Mvfa34BnbW

وقالت عمدة المدينة شيريل باركر في تصريحات رسمية، إن المدينة تواصل حدادها على ضحايا الحادث الذي أسفر عن إصابة 22 شخصًا، لا يزال 5 منهم يتلقون العلاج في المستشفى، إضافة إلى تضرر 11 منزلًا وبعض المنشآت التجارية بشكل كبير، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يعمل المسؤولون على جمع إفادات السكان حول الحادث.

وبحسب التقارير،فإن الطائرة من طراز "ليرجيت 55" كانت متجهة إلى المكسيك، إلا أنها سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا، ولقي أحد الضحايا مصرعه داخل سيارته عندما اصطدم بها حطام الطائرة المتفجر، ما أدى إلى أضرار واسعة في الحي السكني.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في مكان الحادث، وصف حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو الحادث بأنه أحد "كوارث الطيران المروّعة".

Why are there all these plane crashes under President Trump? Another one just went down in Philadelphia!



America definitely isn’t safer. My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/iFs21yvpRi