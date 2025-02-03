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باستثمارات 2.3 مليار دولار.. اقتصادية قناة السويس تتعاقد على 251 مشروعا خلال 30 شهرا

04:38 م الإثنين 03 فبراير 2025

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتص

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كتب- أحمد والي:

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى لدعم الكيانات الصناعية المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأشار جمال الدين، إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال 30 شهرًا في التعاقد على 251 مشروعًا باستثمارات 6.23 مليار دولار، مما وفر 28 ألف فرصة عمل؛ كما أقر مجلس الإدارة في يناير الماضي 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين بمقر الهيئة في العين السخنة، إلى جانب ممثلي خمس غرف صناعية، لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع داخل المنطقة الاقتصادية، في خطوة لتعزيز التعاون الصناعي.

ومن جانبه، أعرب السويدي عن تقديره لإنجازات المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن اللقاء يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنطقة، خاصة في ظل التسهيلات الاستثمارية والحوافز المتاحة.

واختتم اللقاء بجولة ميدانية لوفد اتحاد الصناعات شملت المطورين الصناعيين "السويدي للتنمية الصناعية" و"أوراسكوم للمناطق الصناعية"، إلى جانب زيارة ميناء السخنة لمتابعة أعمال التطوير.

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وليد جمال الدين قناة السويس فرصة عمل محمد زكي السويدي اتحاد الصناعات المصرية
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