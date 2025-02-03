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شاهد.. أحمد الشرع في مكة يؤدي مناسك العمرة

04:18 م الإثنين 03 فبراير 2025

أحمد الشرع

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(وكالات)

في أول زيارة رسمية خارجية له، توجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

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ووصل الشرع إلى مكة، بعد انتهاء زيارته في العاصمة السعودية الرياض، وتوقفه في جدة رفقة الوفد المرافق له بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، لفترة قصيرة.

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واستقبل الرئيس السوري، في مطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة، الأمير سعود بن مشعل آل سعود.

ووصل الشرع، أمس الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه، والتقى بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بعد وصوله إلى الرياض.

وتناولت المحادثات بينهما سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة. كما ناقشا التطورات الإقليمية وسبل تحسين العلاقات بين البلدين.

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أحمد الشرع مناسك العمرة مكة
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