شاهد.. أحمد الشرع في مكة يؤدي مناسك العمرة

(وكالات)

في أول زيارة رسمية خارجية له، توجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

ووصل الشرع إلى مكة، بعد انتهاء زيارته في العاصمة السعودية الرياض، وتوقفه في جدة رفقة الوفد المرافق له بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، لفترة قصيرة.

واستقبل الرئيس السوري، في مطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة، الأمير سعود بن مشعل آل سعود.

الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة pic.twitter.com/35PaBjH2s5 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 3, 2025

ووصل الشرع، أمس الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه، والتقى بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بعد وصوله إلى الرياض.

لحظة دخول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى داخل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة pic.twitter.com/gGGEz0KfMc — ردع العدوان (@3M_SI) February 3, 2025

وتناولت المحادثات بينهما سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة. كما ناقشا التطورات الإقليمية وسبل تحسين العلاقات بين البلدين.