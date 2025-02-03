للمرة الثانية خلال 3 أيام.. أوكرانيا تضرب واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا

كييف- (أ ب)

قال مسؤول رفيع في كييف، اليوم الاثنين، إن طائرات أوكرانية بدون طيار وطويلة المدى، ضربت واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا إبطاء تقدم الجيش الروسي على طول أجزاء من خط المواجهة، بينما تقترب الذكرى الثالثة لبدء الحرب.

وقال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، إن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ضرب مصفاة في منطقة فولجوجراد، وهي واحدة من أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في روسيا، وتقوم بمعالجة نحو 6% من النفط في البلاد.

ولم تقر السلطات الروسية إلا باندلاع حريق لفترة وجيزة فقط في مصفاة فولجوجراد أثناء هجوم الطائرات بدون طيار.

جدير بالذكر أن الدفاعات الأوكرانية تتصدع تحت وطأة حملة روسية استمرت لشهور من أجل احتلال المزيد من الأراضي، ولا سيما في قلب أوكرانيا الصناعي شرقي البلاد، وذلك قبيل البدء المحتمل لمفاوضات السلام، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.