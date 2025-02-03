بينها كورونا.. ماسك يتهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتطوير أسلحة بيولوجية

(وكالات)

وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، اتهامات خطيرة ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وزعم ماسك أن الوكالة، التي تُعرف عالميًا بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية، متورطة في دعم أبحاث تهدف إلى تطوير أسلحة بيولوجية، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أودى بحياة الملايين حول العالم.

وجاءت تصريحات ماسك المثيرة للجدل عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث كتب: "هل تعلمون أن أموال ضرائبكم تُستخدم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمويل تطوير أسلحة بيولوجية، من بينها كوفيد-19؟".

ولم يتوقف ماسك عند هذا الحد، بل صعد من لهجته في منشور آخر، وصف فيه الوكالة بأنها "منظمة إجرامية"، مضيفًا أن الوقت قد حان لـ"زوالها".

ولم يحدد الملياردير الأمريكي أي أدلة تدعم اتهاماته، لكن تعليقاته تأتي في سياق حالة من عدم الثقة المتزايدة بين بعض الأوساط المحافظة في الولايات المتحدة تجاه المؤسسات الحكومية، خاصة تلك التي تتعامل مع الأمن البيولوجي والبحوث الطبية.

وفي تطور متصل، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن اثنين من كبار مديري الأمن داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وُضعا في إجازة إدارية، وذلك على خلفية نزاع حاد بينهما وبين وزارة الكفاءة الحكومية، حيث رفض المسؤولان تقديم معلومات صنفاها بأنها "سرية".

ولم توضح المصادر طبيعة هذه المعلومات أو مدى ارتباطها بالادعاءات التي أطلقها ماسك، لكنها تشير إلى تصاعد التوتر داخل المؤسسة الأمريكية المعنية بالمساعدات الخارجية.