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أفغانستان.. مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار في مجمع أممي

03:04 م الإثنين 03 فبراير 2025

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كابول- (أ ب)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار على مجمع تابع للأمم المتحدة في كابول.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن أحد مقاتلي طالبان أطلق النار على نقطة حراسة تابعة للأمم المتحدة أمس الأحد من خارج الجدار المحيط بمبنى المجمع الأممي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة بأن حراس الأمن المتعاقدون مع الأمم المتحدة لم يردوا على إطلاق النار، وأصيب أحد الحراس الدوليين بجروح طفيفة وتلقى العلاج في المستشفى.

وعُثر في وقت لاحق على جثة مقاتل طالبان في مكان خارج المجمع. ولم يوضح بيان الأمم المتحدة كيفية وفاته.

وتجري الأمم المتحدة وحركة طالبان تحقيقات منفصلة في الحادث. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أي من مسؤولي حركة طالبان.

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كابول أفغانستان مجمع أممي
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