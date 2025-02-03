إعلان

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات تطبيق قرار إسرائيل بحظر "الأونروا"

02:55 م الإثنين 03 فبراير 2025

جامعة الدول العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- (أ ش أ)

بدأت، اليوم الإثنين، أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة"، وذلك بناء على طلب الأردن وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.

ويناقش الاجتماع بحث تداعيات تطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين بالجامعة العربية.

ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارا، في ختام أعماله، يعبر عن الموقف العربي الرافض للإجراءات الإسرائيلية الباطلة ضد وكالة "الأونروا".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الدول العربية اجتماع طارئ للجامعة العربية حظر الأونروا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المعارضة الإسرائيلية: صفقة التبادل تحظى بدعم كبير من الإسرائيليين وأعضاء الكنيست

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل