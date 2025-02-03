إعلان

لبيد: لا خطر على الحكومة إذا مضت في الصفقة

02:53 م الإثنين 03 فبراير 2025

يائير لبيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن على الإدارة الأمريكية أن تعلم أنه لا خطر على حكومة بنيامين نتنياهو إذا مضت في تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكان لبيد عرض مرارا "شبكة أمان" لتجنيب حكومة نتنياهو السقوط في حال أبرمت صفقة تبادل.

بدوره، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى إتمام جميع مراحل الصفقة التي تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتأتي دعوة هرتسوج بينما تتهم أطراف إسرائيلية نتنياهو بمحاولة تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير لبيد المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صفقة وقف إطلاق النار تبادل الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات تطبيق قرار إسرائيل بحظر "الأونروا"

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل