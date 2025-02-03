لبيد: لا خطر على الحكومة إذا مضت في الصفقة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن على الإدارة الأمريكية أن تعلم أنه لا خطر على حكومة بنيامين نتنياهو إذا مضت في تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكان لبيد عرض مرارا "شبكة أمان" لتجنيب حكومة نتنياهو السقوط في حال أبرمت صفقة تبادل.

بدوره، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى إتمام جميع مراحل الصفقة التي تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتأتي دعوة هرتسوج بينما تتهم أطراف إسرائيلية نتنياهو بمحاولة تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.