المستشار الألماني يعلن إجراءات مضادة حال فرض رسوم جمركية أمريكية

بروكسل- (د ب أ)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس اليوم الاثنين قبيل قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "باعتبارنا منطقة اقتصادية قوية، فإننا قادرون على صياغة شؤوننا الخاصة ويمكننا أيضا الرد على سياسة الجمارك بسياسة مماثلة. يجب علينا أن نفعل ذلك وسوف نفعله"، مضيفا أن الهدف ينبغي أن يكون في نهاية المطاف هو تحقيق التعاون، وقال: "ولكن هناك شيء واحد واضح: الشرط الأساسي للتفاهم هو معرفة نقاط قوتك. أوروبا تستطيع التصرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق فرض رسوم جمركية عقابية على البضائع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، كما هدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة بسبب الفائض التجاري لدول مثل ألمانيا.

وأكد شولتس أن الجانبين يستفيدان من تبادل السلع والخدمات، وقال: "إذا جعلت سياسة الجمارك هذا الأمر صعبا، فسيكون ذلك سيئا بالنسبة للولايات المتحدة وسيئا بالنسبة لأوروبا".