الرسوم الجمركية.. الرئيس الفرنسي يدعو أوروبا لاتخاذ موقف موحد لمواجهة ترامب

(وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يفرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الأوروبيون موحدين وفاعلين بشكل أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ مواقف قوية وفعالة بعد تصريحات ترامب، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق مصالحها الاقتصادية وحمايتها من الهجمات التجارية.

يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دفعة من الرسوم الجمركية العالية على عدد من الدول بينها كندا والصين والمكسيك، في خطوة تنذر باندلاع حرب تجارية عالمية جراء قرارات الرئيس الأمريكي.